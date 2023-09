Napoli, Osimhen: “Bello essere tra i candidati al Pallone d’Oro. Ma è solo l’inizio”

“A me non importa con chi faccio coppia in attacco, sono tutti calciatori fantastici Boniface, Awoniyi, Iheanacho e Orban, quindi qualsiasi scelta dell’allenatore per me andrà bene. Quello che conta per me è la squadra, poi veniamo noi giocatori. Non vedo comunque l’ora di scendere in campo”. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è intervenuto dal ritiro della Nigeria e ha parlato anche del suo inserimento nei trenta del Pallone d’Oro: “E’ bello essere tra i candidati, per me è un grande traguardo perché il Pallone d’Oro era il mio sogno da bambino. Essere lì tra i migliori per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha votato. Questo però è solo l’inizio”: