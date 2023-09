Terremoto Marocco, l’hotel di Cristiano Ronaldo accoglie i rifugiati a Marrakech

Da hotel di lusso a rifugio per i terremotati. Dopo il drammatico sisma di magnitudo 6,8 che ha colpito il Marocco, il Pestana CR7 Marrakech ospiterà alcune persone rimaste senza casa. Una testimonianza arriva da Irene Seixas, cittadina spagnola che vive in Marocco, intervistata dal canale di notizie RTVE: “I voli sono andati sold out in un batter d’occhio e abbiamo dovuto spendere anche mille euro per partire al più presto. Stesso discorso per gli hotel. Siamo riusciti a farci dare una stanza all’hotel di Cristiano Ronaldo. Dopo aver dormito in strada per tutta la notte, alle sette del mattino ci hanno detto che potevamo andare“. L’hotel del campione portoghese è situato alla periferia della città ed ha una piscina, un centro fitness, oltre ad un ristorante e un pub. Fortunatamente non è stato colpito dal devastante terremoto e potrà ospitare i rifugiati.