Rugby: Jake Polledri annuncia il suo ritiro

Il flanker dell’Italia e delle Zebre Parma Jake Polledri ha annunciato oggi sui suoi canali social il ritiro dal rugby giocato con effetto immediato. Il 28enne terza linea, 20 caps con la maglia azzurra, è stato costretto da una lunga serie di infortuni a concludere prematuramente la propria carriera. Il nativo di Bristol si è messo in evidenza nei primi anni con la maglia dell’Italia U20 e dell’Hartbury College, e successivamente con il Gloucester nel massimo campionato inglese. Lanciato in Nazionale da Conor O’Shea contro la Scozia all’Olimpico nel marzo 2019, Polledri ha scelto proprio la settimana che porta alla sfida contro gli Highlanders per annunciare la propria decisione, dopo che sempre contro la Scozia aveva subito nel novembre del 2020 un grave infortunio al ginocchio in un test-match di Autumn Nations Cup.

Nel mezzo la partecipazione con l’Italia alla Rugby World Cup giapponese del 2019 e una serie di prestazioni da Man of the Match sulla scena internazionale, contro la Russia a San Benedetto del Tronto e contro il Canada a Fukuoka ai Mondiali. Il Presidente della FIR, Marzio Innocenti, ha commentato il ritiro di Polledri: “Con Jake non è un addio, ma solo un arrivederci. Perdiamo un giocatore straordinario, rimane una fantastica persona che potrà essere una risorsa preziosa e un grande ambasciatore per il nostro rugby. Lo ringrazio per quanto ha dato alla maglia della nostra Nazionale“.

“Alcuni dei miei ricordi più belli sono legati alla maglia azzurra e di questo sono riconoscente alla Federazione, che ha creduto in me e supportato il mio percorso rugbistico. Giocare a rugby a livello internazionale era il mio grande sogno di bambino e l’ho vissuto al di là di ogni possibile aspettativa, dal partecipare ai tour estivi al Sei Nazioni sino alla Rugby World Cup in Giappone. Far parte del rugby italiano è stato speciale. Ringrazio i tifosi italiani per aver supportato non tanto me, quanto la Squadra sia nei momenti belli che nelle difficoltà. Sono felice di continuare a supportare la FIR” ha, detto Jake Polledri commentando il proprio ritiro.