Bayern-Lazio, Tuchel: “Servono coraggio e passione. Sanè è disponibile”

“Non siamo rimasti sorpresi dai punti di forza e dall’approccio della Lazio. Adatteremo il nostro comportamento, giocheremo e occuperemo l’area di rigore in modo più aggressivo. Dovremo giocare con più convinzione. Purtroppo contro i biancocelesti nel secondo tempo abbiamo commesso troppi errori individuali. L’obiettivo sarà mostrare coraggio e passione nei 90 minuti di gioco per mettere sotto pressione gli avversari”. Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Maurizio Sarri. Si riparte dall’1-0 per Immobile e compagni e l’allenatore chiede un aiuto anche al suo pubblico. “Abbiamo bisogno di un buon allenamento oggi e di una bella partita domani. Ma anche di uno stadio emozionante. Ma spetta a noi il compito di trasferire le emozioni sugli spalti”, spiega. Sanè è disponibile: “È da molto tempo che non gioca senza dolori. Può allenarsi completamente perché ha un livello di dolore che è tollerabile per lui. Per questo diamo per scontato che potrà giocare”. E sul momento di Harry Kane: “Non ci sono dubbi su quello che fa e su come si comporta. È molto concentrato e ha molta fiducia in sé stesso. È un piacere averlo in squadra ed essere il suo allenatore. Possiamo contare su di lui al 100%”. Tuchel, che a fine stagione lascerà la guida del Bayern, ammette che “non mi piace perdere. Non riesco ad affrontare bene le sconfitte. Ogni partita è una lezione ed è importante rimanere positivi. Sono coinvolto al 100% e lo sarò fino alla mia ultima partita con il Bayern”.