Rugby femminile, WXV 2023: Italia in seconda divisione, il 13 ottobre il debutto col Giappone

La Wold Rugby ha diramato il calendario delle tre divisioni di WXV con l’Italia che figura nella seconda. Previsti ventisette incontri per la manifestazione che avrà luogo tra Emirati Arabi, Sudafrica e Nuova Zelanda dal 13 ottobre fino al 4 novembre. Le azzurre di Nanni Raineri debutteranno il 13 ottobre al “Danie Craven Stadium” di Stellenbosch, in Sudafrica, affrontando il Giappone, in quello che sarà il primo match assoluto nella storia della nuova competizione. Sette giorni dopo, il 20 ottobre, spazio alla sfida con il Sudafrica a Città del Capo. Nella stessa città il 27 gran chiusura col match contro gli Stati Uniti. Per la prima edizione non sono previste promozioni o retrocessioni dalla prima divisione; mentre l’ultima classifica del WXV Division 2 retrocederà nella Division 3 del 2024.

Questo il calendario dell’Italia Femminile nel WXV Division 2 “Sudafrica 2023”:

Italia v Giappone – Stellenbosch, 13 ottobre

Italia v Sudafrica – Cape Town, 20 ottobre

Italia v Stati Uniti – Cape Town, 27 ottobre