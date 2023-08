MotoGP, Alex Marquez: “In Austria arrivo molto motivato”

“In Austria arrivo molto motivato e sarebbe impossibile il contrario, dopo la vittoria e la conferma per il 2024. Con la moto avevamo ritmo anche domenica in Inghilterra e Spielberg è un circuito che mi piace. Ci sono tutte le premesse per fare bene. Stiamo facendo un buon lavoro ed è solo questione di tempo per essere competitivi con continuità”. Lo ha detto Alex Marquez in vista del GP d’Austria. Lo spagnolo, dopo la vittoria nella sprint di Silverstone, cerca continuità. E anche il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio insegue certezze. “L’Austria è l’occasione perfetta per mettere insieme tutti i pezzi e per far vedere quello che si è intravisto a Silverstone: ovvero che siamo velocissimi e che siamo pronti a fare davvero bene. Forse è stato uno dei migliori fine settimana della stagione passata quello di Spielberg, adesso è davvero il momento di concretizzare il tutto, noi siamo pronti”, ha detto il romano.