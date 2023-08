Chelsea, Caicedo in arrivo: oggi le visite mediche

Moises Caicedo ha scelto definitivamente il Chelsea. Il centrocampista del Brighton sosterrà le visite mediche di rito oggi e completerà il suo trasferimento record, per circa 115 milioni di sterline, ovvero oltre 130 milioni di euro, ai Blues. Lo riferisce Sky Sports Uk, precisando che il club londinese pagherà 100 milioni di sterline in anticipo più altri 15 milioni di sterline come bonus aggiuntivi. Il Chelsea vince così il braccio di ferro con il Liverpool, che era pronto ad assicurarsi le prestazioni della mezzala. Per Caicedo è pronto un contratto di otto stagioni. Il Brighton aveva acquistato Caicedo nel 2021 per 4,5 milioni di sterline dall’Independiente del Valle.