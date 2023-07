Rugby Femminile: la Nazionale Italiana in ritiro a Valsugana dal 14 al 16 luglio

La Nazionale Femminile di Rugby è pronta per il ritiro estivo tradizionale che servirà per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Il 14 luglio le azzurre saranno in quel Pergine Valsugana, in provincia di Trento, per una due giorni di preparazione in vista del prossimo appuntamento internazionale, il primo della stagione 2023/24 che la vedrà protagonista allo stadio Beltrametti di Piacenza contro la Spagna. Il match contro le Furie Rosse è in programma per giorno 22 luglio.

Queste le convocate: “Gaia Buso (Rugby Colorno), Beatrice Capomaggi (Iniziative Villorba), Alice Cassaghi (CUS Milano), Giulia Cavina (CUS Milano), Alyssa D’Incà (Iniziative Villorba), Giordana Duca (Valsugana R. Padova), Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, FRA), Lucia Gai (Valsugana R. Padova), Elisa Giordano (Valsugana R. Padova), Francesca Granzotto (Unione R. Capitolina), Laura Gurioli (Iniziative Villorba), Isabella Locatelli (Rugby Colorno), Veronica Madia (Rugby Colorno), Gaia Maris (Valsugana R. Padova), Aura Muzzo (Iniziative Villorba), Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana R. Padova), Alessia Pilani (Rugby Colorno), Alissa Ranuccini (Rugby Colorno), Beatrice Rigoni (Valsugana R. Padova), Michela Sillari (Valsugana R. Padova), Emanuela Stecca (Iniziative Villorba), Sofia Stefan (Valsugana R. Padova), Emma Stevanin (Valsugana R. Padova), Sara Tounesi (Sale Sharks, ING), Silvia Turani (Exeter Chiefs, ING), Vittoria Vecchini (Valsugana R. Padova).