Tour de France 2023, Bilbao: “Vittoria speciale, la dedico a Gino Mader”

Lo spagnolo della Bahrain Victorious, Pello Bilbao, dopo il successo in solitaria nella decima tappa del Tour de France 2023, la Vulcania-Issoire, di 167.5 chilometri, ha voluto fare una dedica speciale al suo ex compagno di squadra scomparso qualche settimana fa: “È una vittoria speciale, la dedico a Gino Mader. Avevo fatto la ricognizione dei primi 40 chilometri, sapevamo che sarebbe potuta venir fuori una tappa esplosiva. Ci abbiamo provato in tanti, io sono rimasto concentrato su una tappa difficile. Poi abbiamo collaborato fino in fondo. Ripeto, è una vittoria per Gino”.