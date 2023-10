Rugby, Federazione Inghilterra: “Non condannati episodi razzisti, profondamente delusi”

Dopo la decisione della Federugby internazionale di non sanzionare Mbogeni Mbonambi, tallonatore sudafricano, per gli insulti razzisti rivolti al giocatore inglese Tom Curry durante la partita di semifinale di Coppa del Mondo in corso in Francia, la Federazione inglese, la Rfu, ha voluto sostenere a pieno il suo giocatore tramite un comunicato.

Questo è ciò che si legge nella nota: “La Rfu sostiene pienamente il suo giocatore e condanna qualsiasi comportamento antisportivo e razzista che va contro i valori umani e dello sport. Siamo profondamente delusi dalla decisione della World Rugby di non prendere alcun provvedimento a fronte di tale comportamento. La decisione della Federugby internazionale di non consegnare prove davanti a una commissione disciplinare indipendente ha negato a Tom Curry di esprimersi sull’accaduto e di valutare in modo indipendente i gravi fatti avvenuti”. Infine, conclude la Rfu: “La Federazione inglese incoraggia qualsiasi atleta o persona a segnalare episodi di razzismo”.