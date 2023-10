Napoli, Osimhen infortunato e per ora non torna: De Laurentiis concede alcuni giorni di permesso

Victor Osimhen non torna a Napoli, almeno per il momento. L’attaccante nigeriano, infortunato con la sua nazionale, non si trova a Castel Volturno, dove è ripreso oggi l’allenamento degli azzurri in vista del Milan, avendo usufruito di alcuni giorni di permesso concessi dal presidente De Laurentiis per motivi personali. Il bomber dei partenopei rientrerà soltanto dopo la sosta di novembre ed è stato avvistato in Germania negli scorsi giorni.