Premier League 2023/2024 in campo non solo nel Boxing Day: un match anche il 24 dicembre

La Premier League ci ha abituato negli anni a regalare emozioni anche nei giorni di feste natalizie, e allora questa stagione ha deciso di raddoppiare. Non solo il tradizionale ‘Boxing Day’ del giorno di Santo Stefano, ci sarà un match anche nel giorno della vigilia di Natale per la prima volta in 30 anni. A scendere in campo saranno Wolves e Chelsea. Per quanto riguarda le gare in calendario il 26 dicembre ci sarà tra le altre Manchester Utd-Aston Villa, mentre il 2024 si aprirà con Liverpool-Newcastle che si giocherà l’1 gennaio.