Rugby: accoglienza trionfale per il Sudafrica campione del mondo

La nazionale di Rugby del Sudafrica, é stata accolta da un bagno di folla al ritorno in patria dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Francia. Applausi, ululati e selfie per celebrare l’unica nazionale di Rugby quattro volte campione del mondo.

Tra i grandi protagonisti della vittoria della sua nazionale e tra i più acclamati, il capitano Siya Kolisi, ha voluto ringraziare cosi i tifosi dopo l’accoglienza speciale riservata alla squadra: “Sono state settimane durissime, ma ne è valsa la pena. Ringrazio i tifosi per il loro supporto”. Anche il CT Jacques Nienaber ha commentato le sue sensazioni sull’incredibile traguardo: “É un incredibile privilegio essere al comando della nazionale campione del mondo. Conosco questi ragazzi sin da quando erano ragazzini, ora sono campioni del mondo. Il Sudafrica deve essere orgoglioso di loro”.

Per il paese sudafricano, questa, è una vittoria che da grande vanto a fronte di tante problematiche che la nazione sta attraversando. In onore di ciò, il presidente Cyril Ramaphosa, ha indetto un giorno di festa il 15 dicembre in omaggio alla squadra.