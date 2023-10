Ligue 1: Montpellier-Clermont si rigioca da capo dopo la sospensione al 91′

Decisione esemplare dalla LFP (Lega calcio francese) che ha comunicato che la partita tra Montpellier-Clermont, sospesa al 91’ minuto a causa di un petardo scoppiato vicino a Diaw, portiere degli ospiti, sul risultato di 4-2 per i padroni di casa, sarà rigiocata il 29 novembre a porte chiuse. Per il Montpellier oltre al danno anche la beffa, che dopo aver ricevuto un punto di penalizzazione in classifica dovrà anche rigiocare una partita che aveva praticamente già vinto.