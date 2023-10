Cremonese-Cittadella 2-1, le parole di Stroppa: “Contento per la vittoria, era da chiudere prima”

Dopo la vittoria in Coppa Italia, che ha consegnato il passaggio del turno alla sua squadra, superando il Cittadella ai supplementari, l’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa é intervenuto così ai microfoni nel post-partita: “Contento per i ragazzi e per aver finalmente vinto davanti al nostro pubblico. Peccato aver dovuto fare mezz’ora in più perché col gol del vantaggio e la superiorità numerica a nostro favore non c’era neanche bisogno di chiuderla dato che lo era già. La squadra ha creato tantissime situazioni da gol, sono contento di questo”.

Stroppa ha anche commentato il ritorno in campo di Luca Valzania: “Non era facile tornare dopo essersi solamente allenato e non aver disputato nemmeno uno scorcio di partita, ho aspettato il momento giusto per metterlo in campo”.

Alle parole del suo allenatore, il diretto interessato ha risposto così: “Contento di essere tornato a disposizione del mister. La rosa è ampia, cercherò di ritagliarmi più spazio possibile”.