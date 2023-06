Rugby, a Pergine Valsugana la Nazionale italiana prepara la World Cup

È iniziato il secondo blocco di raduni della Nazionale italiana di rugby maschile a Pergine Valsugana, in preparazione della World Cup 2023 in Francia. Gli azzurri si sono ritrovati in Trentino – con un gruppo più nutrito a disposizione dello staff tecnico – per riprendere il lavoro verso i test match estivi e, successivamente, il Mondiale.

ATLETI SELEZIONATI – ITALIA RUGBY MASCHILE

Piloni: Filippo Alongi (Benetton), Paolo Buonfiglio (Parma), Simone Ferrari (Benetton), Danilo Fischetti (London Irish), Matteo Nocera (Parma), Federico Zani (Benetton).

Tallonatori: Luca Bigi (Parma), Marco Manfredi (Parma), Giacomo Nicotera (Benetton).

Seconde Linee: Edoardo Iachizzi (Vannes), Federico Ruzza (Benetton), David Sisi (Parma), Andrea Zambonin (Parma).

Terze Linee: Lorenzo Cannone (Benetton), Riccardo Favretto (Benetton), Toa Halafihi (Benetton), Manuel Zuliani (Benetton).

Mediano di mischia: Stephen Varney (Gloucester).

Mediani di apertura: Tommaso Allan (Harlequins), Giacomo Da Re (Benetton).

Centri: Juan Ignacio Brex (Benetton), Enrico Lucchin (Zebre Parma), Tommaso Menoncello (Benetton), Luca Morisi (London Irish).

Ali/Estremi: Pierre Bruno (Parma), Federico Mori (Bordeaux).

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester), Edoardo Padovani (Benetton).