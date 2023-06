Roma, Friedkin vola su un caccia alla festa Aeronautica: “Mourinho gran coach”

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, non è voluto mancare alla celebrazione del Centenario dell’Aeronautica militare italiana, a Pratica di Mare. Presentatosi vestito da pilota, con una tuta speciale che portava lo stemma della Roma sulla manica sinistra, ha volato da pilota con l’Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960. Friedkin ha anche posato per alcune foto assieme ai piloti delle Frecce Tricolori.

Inoltre al Presidente è stato più volte chiesto della possibile permanenza di José Mourinho, domande a cui lui ha risposto sorridendo e poi affermando: “E’ un grande tecnico e un bravo ragazzo”.