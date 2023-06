Highlights e gol Italia-Olanda 3-2: Nations League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 135

Il video dei gol e degli highlights di Italia-Olanda, match valevole per la finale terzo posto della Nations League 2022/2023. Grande primo tempo degli azzurri che sbloccano la partita con un gran gol di Federico Dimarco, sinistro d’esterno e gol che porta in vantaggio l’Italia. La rete del raddoppio arriva da Davide Frattesi, bravo e abile a trovarsi al momento giusto e al posto giusto. L’Olanda nella ripresa cambia volto e attacca con continuità: Bergwin riapre il match, ma qualche minuto più tardi ci pensa Federico Chiesa a siglare la rete del 3-1. I padroni di casa non mollano e siglano il gol del 3-2 con Wijnaldum. Nei nove minuti di recupero succede di tutto: Pellegrini si divora il 4-2, l’Olanda ci prova ma alla fine finisce qua. Italia terza, Olanda quarta.

