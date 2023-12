Rugby: a gennaio su Netflix la serie sul Sei Nazioni

Netflix ha ufficializzato nella propria programmazione 2024 una nuova serie interamente dedicata al torneo Sei Nazioni di rugby maschile. La serie è attesa per il prossimo 24 gennaio, in vista del calcio d’inizio del Torneo 2024, che vedrà gli Azzurri debuttare in casa allo stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra sabato 3 febbraio. “Six Nations: Full Contact“, questo il titolo, sarà disponibile in esclusiva su Netflix e per l’Italia è atteso un ruolo centrale all’interno della serie.