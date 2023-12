LIVE – Ferencvaros-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

La Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta contro il Genk nel turno precedente, vuole chiudere il discorso qualificazione contro il Ferencvaros nel match valevole per la fase a gironi di Conference League 2022/2023. La squadra toscana ha bisogno di vincere questo scontro diretto per assicurarsi il primo posto nel suo raggruppamento. Nella giornata odierna, mercoledì 13 dicembre, il tecnico viola Vincenzo Italiano, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

19.33 Termina qui la conferenza stampa.

19.31 Ranieri: “Il mister e lo staff mi hanno sempre aiutato, ora mi sto prendendo delle piccole grandi soddisfazioni”.

19.28 Italiano: “Attaccanti assieme? C’è un equilibrio da rispettare, il trequartista che è un centrocampista ci permette di lavorare bene nella riconquista, in questo momento abbiamo degli equilibri, vorrebbe dire sacrificare Bonaventura e nemmeno ci pensiamo. Detto questo, Beltran e Nzola possono giocare insieme, se riescono ad avere più gol ed essere più decisivi”.

19.23 Italiano: “Abbiamo disputato un girone da squadra matura. Abbiamo il terzo attacco di tutta la competizione, non abbiamo mai perso, abbiamo giocato grandi partite, come contro il Genk e il Ferencvaros e anche col Cucaricki con cui tutte hanno faticato. Le coppe non tolgono, ti danno tantissimo e ti fanno crescere in autostima e personalità. Per me è tutto di guadagnato, siamo felici di questo percorso e di essere protagonisti”.

19.20 Italiano: “Parisi deve stare sereno, la fiducia gli è stata dimostrata in tanti modi. Intanto per averlo portato a Firenze, schierato in una corsia dove non era abituato. Ha alternato grandi prestazioni, mi ricordo col Napoli e con la Juventus, poi può capitare di avere qualche avversario che non ti permette di essere qualitativo”.

19.17 Italiano: “Questo stadio pieno è un’ulteriore difficoltà, dovremo approcciare bene e arrivare con la massima concentrazione. La posta in palio è alta, dovremo cercare di superare questo turno col coltello fra i denti. Il nostro avversario ultimamente non sta facendo ottimi risultati, ma con Stankovic ha una identità e crea, in coppa tutti gli avversari si trasformano contro di noi e fanno prestazioni di livello. Temiamo il Ferencvaros per quanto fatto vedere all’andata”.

19.14 Ranieri: “Avevo letto che i rivali del Ferencvaros sono viola e tiferanno per noi. Siamo già andati in stadi molto caldi, domani cercheremo di dare il massimo. Oltre ai tifosi dell’Ujpest arriveranno anche dei viola da Firenze”.

19.10 Ranieri: “Non ero ancora preparato per giocare fino a dicembre scorso e la colpa era mia, ero indietro a livello fisico e mentale. Pian piano mi sono costruito il mio spazio, ora sono felice di poter far parte della Fiorentina. Il mio futuro? Non penso a queste cose, sono felice di star qua e cerco di dare il massimo”.

19.07 Italiano: “Barak ha realizzato gol pesanti e si è ritagliato un grande spazio. Quest’anno è stato fermo quattro mesi senza poter nemmeno correre, recuperare la condizione poi è difficile e sta iniziando a intensificare. E’ in ballottaggio in ogni partita con Bonaventura, in quel ruolo abbiamo anche Infantino, tre giocatori importanti. Maxime Lopez sta crescendo, domani penso che possa avere una grande possibilità per dimostrare il suo valore”.

19.04 Ranieri: “Per quanto riguarda il labiale contro la Roma, sono cose che iniziano in campo e finiscono quando l’arbitro fischia la fine. Sono felice dell’affetto che sento nei miei confronti, sentiamo che Firenze ci sostiene sempre e ci dà la carica, a loro dobbiamo tanto, domani cercheremo di dare tanto noi a loro”.

19.02 Italiano: “Nico Gonzalez sta bene, ha recuperato e secondo me la sua gestione è stata correttissima. Meglio fare venti minuti contro avversari stanchi per evitare altri infortuni. Ora sta bene e domani è a pieno regime. Quando sta bene e dà il 100% è un valore aggiunto per noi, forzare la mano non è la nostra filosofia”.

18.59 Ecco Italiano: “Ci teniamo tantissimo ad arrivare primi nel girone, abbiamo la possibilità di due risultati su tre, cosa da sfruttare, evitare il playoff con squadre che scendono dall’Europa League, due partite da aggiungere a tutti gli impegni che abbiamo. Rispetto all’anno scorso girone molto più complicato, il Genk è forte, gli avversari di domani sono temibilissimi e all’andata ci hanno messo in difficoltà e per pareggiarla abbiamo dovuto mettere una prestazione straordinaria e potevamo pure vincerla. Ci teniamo a superare il girone da primi in classifica, abbiamo fatto un’ottima figura. Si lavora per migliorare e avere soddisfazioni, per essere un po’ più bravo rispetto all’anno prima, l’unica importanza di arrivare primi è evitare il doppio confronto, anche se lo scorso anno da secondi siamo arrivati in finale”.

18.58 Tocca a Ranieri: “Domani sarà una partita diversa, dovremo ripartire da quello visto con la Roma e dal secondo tempo con il Ferencvaros. Siamo convinti di poter vincere domani, daremo tutto”.

18.55 A breve avrà inizio la conferenza stampa.

18.45 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Ferencvaros-Fiorentina. Con lui anche Luca Ranieri. Si parte fra pochissimo.