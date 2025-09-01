A York le Springbok Women si impongono grazie alla loro superiorità fisica. Per l’Italia un secondo tempo generoso, ma non basta: fuori dai quarti di finale.

Si ferma ai gironi l’avventura dell’Italia femminile ai Mondiali di rugby 2025. Le Azzurre di Fabio Roselli sono state sconfitte ieri pomeriggio al Community Stadium di York dal Sudafrica per 29-24, risultato che qualifica le Springbok Women ai quarti e condanna l’Italia all’eliminazione, dopo il precedente ko con la Francia.

Le sudafricane hanno costruito la vittoria soprattutto nel primo tempo, imponendosi in mischia e volando sul 17-7. L’Italia ha reagito con grande coraggio, trovando due volte il pareggio nella ripresa (17-17 e 24-24, mete di Sgorbini e Seye), ma nel finale è arrivata la meta decisiva di Mcatshulwa che ha fissato il punteggio sul 29-24.

Il rammarico per le Azzurre resta forte: tante occasioni create e non sfruttate, oltre a qualche errore di troppo nei momenti chiave. La prestazione, però, conferma la crescita di un gruppo giovane che ha saputo lottare fino all’ultimo minuto.

Le marcatrici

Italia : mete di Ostuni Minuzzi, Vecchini, Sgorbini, Seye; trasformazioni di Sillari (1) e Rigoni (1)

Sudafrica: mete di Hele, Roos, Malinga, Ngxingolo, Mcatshulwa; trasformazioni di Dolf (2)

Le parole del ct Roselli

«Abbiamo dato tutto – ha commentato il tecnico azzurro – ma contro una squadra fisicamente così forte ogni errore si paga. Resta l’orgoglio per la prestazione e la consapevolezza che questo gruppo può crescere ancora molto».

Con il successo, il Sudafrica festeggia la prima storica qualificazione ai quarti di un Mondiale femminile, mentre per l’Italia si chiude un percorso comunque ricco di spunti positivi in vista del futuro.