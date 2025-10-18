Non è un momento facile per la Ferrari e specialmente per i suoi piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Parole piuttosto dure.

Ad inizio stagione i tifosi della Ferrari avevano ben altre speranze e invece purtroppo devono fare i conti con l’ennesima annata fallimentare. Anzi se possibile possiamo dire che è andata anche peggio rispetto al passato e la Rossa sta deludendo davvero tutte le aspettative. I tifosi ci speravano, specialmente dopo l’arrivo del pluricampione Lewis Hamilton ed invece neanche lui è servito ed i risultati sono stati davvero molto deludenti.

Ferrari ancora deludente, Leclerc ormai è rassegnato.

Anche ad Austin la situazione è sempre la stessa e la Ferrari naviga in cattive acque della classifica, sempre lontana dalle prime posizioni. Hamilton ha concluso le qualifiche per la Sprint all’ottavo posto mentre Leclerc addirittura al decimo ed il talento monegasco ormai non ne può più e sembra rassegnato all’ennesima stagione letteralmente da dimenticare. Nel post qualifiche le parole di Charles appaiono più preoccupanti del solito:

“Sarei sorpreso se dovessimo trovare un modo per fare un passo in avanti in questa gara. Spero di sbagliarmi ma penso che questo sia il potenziale della vettura. Ho fatto un giro pulito senza aver lasciato nulla per strada e credo che al massimo avremmo guadagnato un decimo”, Leclerc sottolinea quindi che la Ferrari non sembra migliorare e al momento vale questa deludente posizione in classifica.