Infortunio in casa Napoli e subito tegola per il club azzurro. I campioni d’Italia affronteranno il Torino tra meno di un’ora.

Dopo un pomeriggio avaro di gol con gli anticipi di serie A tra poco meno di un’ora andrà in scena all’Olimpico di Torino la gara tra i granata ed il Napoli di Antonio Conte, campioni d’Italia in carica e primi in classifica insieme alla Roma. Gli azzurri vogliono vincere e mettere pressione sui rivali, impegnati questa sera nel big match contro l’Inter. Ci sono sorprese però nelle formazioni ufficiali.

Napoli in emergenza, si fermano due big tra gli azzurri

In molti avevano notato le due assenze nelle distinte delle formazioni ufficiali ed ora arrivano conferme. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno a disposizione per la sfida contro il Torino, neanche in panchina a causa di due problemi fisici che fanno tremare il mondo Napoli.

McTominay ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra mentre per Hojlund c’è invece un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e per entrambi le condizioni sono da valutare. C’è ansia per i due giocatori visto che il Napoli dopo questa partita affronterà una sfida importante di Champions League e poi domenica sera affronterà la sfida contro l’Inter.