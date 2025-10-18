Un nuovo importante problema per la squadra Nba. Già decimata dagli infortuni presto può avere una nuova difficoltà.

Pochi giorni e poi comincerà ufficialmente la stagione Nba. Parliamo del campionato di basket più importante al mondo e che desta interesse in ogni dove, sia in Italia che nel resto del mondo. Tutte le grandi squadre sono pronte a sfidare gli Oklahoma, squadra campione in carica e pronta a difendere ancora una volta il titolo. Anche nel basket americano – come un pò in tutti gli sport – purtroppo però bisogna fare i conti con il problema degli infortuni.

Stop in Nba, ancora una tegola per il tecnico

Il 22 Ottobre si parte, uno dei match più attesi è senza dubbio la sfida tra i Boston Celtics ed i Philadelphia 76ers, due delle squadre più forti per quel che riguarda la situazione ad Est. Tante squadre sono alle prese con gli infortuni ed i Boston, una delle squadre più vincenti nella storia di questo sport, vede al momento una squadra decimata. La sua stella, Jayson Tatum, è alle prese con un grave infortunio e rientrerà dopo la metà di questa stagione ma ora è occorso un altro problema all’altra stella della squadra, l’ala Jaylen Brown, talento di Boston e della Nazionale americana.

Jaylen Brown ha riportato un problema alla gamba sinistra nell’ultima sfida di preseason contro Toronto e c’è grande preoccupazione riguardo la sua possibile presenza all’esordio. Forti dubbi e Boston potrebbe quindi vedere la squadra condizionata. Ultime dicono che Jaylen ha partecipato all’ultimo allenamento ma non a quello di contatto con i compagni, come riporta Pianetabasket.

Mercoledi c’è l’esordio in Nba e bisogna capire sia se il giocatore sarà disponibile e sia se potrà o meno prendere parte al 100 % alla sfida contro Philadelphia dove tra l’altro dovrebbe tornare Joel Embiid, di rientro anch’egli dopo un lungo infortunio.