Al Via del Mare i giallorossi non riescono a sfruttare il possesso palla contro un Sassuolo più prudente, mentre all’Arena Garibaldi toscani e veneti sprecano occasioni clamorose: i neroverdi salgono a 10 punti, il Verona resta fermo a 4 e il Pisa a 3.

Il settimo turno di Serie A regala due pareggi a reti bianche che lasciano l’amaro in bocca alle squadre in cerca di punti pesanti.

Lecce-Sassuolo 0-0

Al Via del Mare il Lecce spinge ma non sfonda. I salentini fanno la partita nel primo tempo, gestendo il possesso e cercando di sfondare la retroguardia neroverde. Il Sassuolo, invece, prova a rendersi pericoloso con le ripartenze di Laurienté. Nella ripresa la squadra di Di Francesco aumenta la pressione: fuori Stulic, ancora a secco, dentro il giovane Camarda, che però non riesce a incidere. La sfida si chiude sullo 0-0, con i giallorossi che salgono a 6 punti (una vittoria e tre pareggi) e i neroverdi che si portano a quota 10.

Pisa-Verona 0-0

Stesso copione anche all’Arena Garibaldi, dove Pisa e Verona non vanno oltre lo 0-0. I toscani si affidano a Moreo e Nzola, pericolosi ma imprecisi sotto porta. L’Hellas crea le occasioni migliori: nel primo tempo un quasi autogol di Canestrelli e nella ripresa il clamoroso errore di Orban davanti alla porta. Nel finale la stanchezza prende il sopravvento e la partita si spegne senza reti. In classifica il Verona tocca i 4 punti, il Pisa resta a 3, con entrambi gli allenatori ancora a caccia della prima vittoria stagionale.