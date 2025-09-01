Il terzino greco in prestito vestirà la maglia numero 12. In carriera 115 presenze coi Reds e 5 trofei vinti.

Colpo internazionale per la Roma: il club giallorosso ha annunciato l’arrivo di Kostas Tsimikas dal Liverpool, operazione chiusa con la formula del prestito.

Classe 1996, terzino sinistro di piede mancino, Tsimikas ha indossato la maglia dei Reds dal 2020 al 2025, totalizzando 115 presenze in tutte le competizioni e contribuendo alla conquista di cinque trofei: una Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield.

Scelto il numero di maglia

Punto fermo della nazionale greca (41 presenze), il difensore è l’ottavo calciatore ellenico nella storia della Roma. Indosserà la maglia numero 12 nella squadra di Gian Piero Gasperini