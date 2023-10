Pallone d’Oro 2023, Condò: “Nella mia top five ho inserito Kvaratskhelia”

E’ la serata del Pallone d’Oro del 2023, che vede Lionel Messi come favorito numero uno per la vittoria. Subito dopo l’argentino Haaland e Mbappe sembrano completare la top tre. A spoilerare parte dei suoi voti, Paolo Condò, a Sky ha spiegato come nello scegliere lui abbia avuto riguardo verso quello fatto dal Napoli nella passata stagione.

Queste le parole di Condò a Sky: “Posso fare uno spoiler, nella mia cinquina ho messo Kvaratskhelia. Questo perché cerchi di raccontare la storia di una stagione: tre nomi non potevano non essere messi, sono Messi, Haaland e Mbappe, pur essendo lecito mescolarli nel modo preferito. Per il resto secondo me il Napoli è stata una delle grandi storie europee della stagione passata. Dovevo scegliere tra Kvaratskhelia e Osimhen: passare in dodici mesi dallo status di giocatore semi-sconosciuto a quello di candidato al Pallone d’Oro è qualcosa di eccezionale. Se dovessi votare adesso per il prossimo, invece, direi Bellingham. Anche prima di Haaland. Perché è un giocatore totale, uno che segna una quantità impressionante di gol senza essere attaccante, da uomo squadra. Alla Lebron James, per fare un paragone con altri sport“.