Mondiali rugby 2023: l’Uruguay rimonta nel secondo tempo e supera con fatica la Namibia

È servito un grande secondo tempo all’Uruguay per avere la meglio su una coriacea Namibia nei Mondiali di rugby 2023. A trionfare sono stati los Teros con il punteggio di 36-26, dopo una grande rimonta maturata interamente nella ripresa. Nel primo tempo infatti la formazione campione d’Africa in carica ha messo in grande difficoltà i sudamericani: pronti via e subito Namibia avanti dopo un minuto grazie alla meta di Mouton e la successiva trasformazione di Swanepoel. L’Uruguay non riesce a reagire e una decina di minuti dopo arriva anche la seconda meta degli africani con Greyling, che si portano sul 14-0. L’Uruguay si rifà sotto prima con la meta di Amaya, poi con quella di Kessler trasformata da Etcheverry, ma nel mezzo arrivo due calci di Swanepoel che fissano il risultato sul 20-12 per la Namibia al termine dei primi 40′.

A inizio ripresa è ancora Swanepoel a trovare i 3 punti, ma il cartellino giallo di Coetzee cambia tutto. In meno di 10 minuti, l’Uruguay con la superiorità numerica la ribalta con due mete, una nuovamente di Amaya e l’altra di Arata. Etcheverry trasforma e la Celeste è sopra 26-23. Un altro cartellino giallo e uno rosso nella Namibia, rispettivamente per Uanivi e Sethie, consentono nuovamente a los Teros di andare in meta con Basso. La trasformazione di Berchesi porta il vantaggio sul 31-23 a meno di 15′ dalla fine. Nel finale due calci per parte, uno di Swanepoel e l’altro di Berchesi fissano il risultato sul definitivo 36-26 per l’Uruguay. Prima vittoria in questo Mondiale per la formazione di Meneses, mentre termina con zero punti la rassegna iridata della Namibia, che però quest’oggi ci ha provato fino alla fine con orgoglio.