LIVE – Juventus U23-Recanatese 2-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 18:30 di mercoledì 27 settembre è in programma Juventus U23-Recanatese, match di recupero della seconda giornata di campionato. La squadra bianconera cerca i tre punti per confermarsi dopo la vittoria sull’Ancona. Stesso obiettivo per la Recanatese che ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Juventus U23-Recanatese 2-0 (4′ Cerri, 63′ Guerra)

90′ – Finisce il match.

73′ – Mancini vicino al tris di testa per la Juventus.

63′ – GOOOOLLL DELLA JUVENTUSS!!!! Gran giocata di Guerra, che si liber dell’avversario, fa partire un gran tiro e mette in rete!

56′ – Uno due fra Sbaffo e Carpani che porta quest’ultimo a calciare. Carpani non inquadra la porta.

52′ – Salifou da fuori mette paura alla Recanatese. Palla larga alla fine.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Peretti vicinissimo al gol del pareggio!!! Cross di Longobardi che arriva sul pallone con un colpo di testa che va vicinissimo al palo.

37′ – Huijsen vicino al gol! Colpo di testa su calcio d’angolo da parte del difensore olandese, palla fuori di poco.

34′ – Cerri non riesce ad arrivare alla palla che Guerra aveva messo in mezzo. Ancora Juventus pericolosa.

27′ – Guerra! Uno due con Yildiz che consegna all’italiano la palla del 2-0. Palla di poco sopra la traversa.

13′ – Recanatese vicina al pari con Sbaffo che salta di testa. Palla di poco fuori.

7′ – Ancora Cerri scatenato! Va vicinissimo al gol del raddoppio!

4′ – GOOOOL DELLA JUVENTUS!!!!! Cerri, dopo una triangolazione con Yildiz e Guerra non perdona!

1′ – Inizia il match!

18.28 Ci siamom!! Pochi minuti e ci siamo!