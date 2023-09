Mondiali rugby 2023, Crowley ufficializza il XV anti-All Blacks: “Partita da affrontare con coraggio”

L’Italia del rugby si prepara all’affascinante e importante sfida di venerdì sera contro gli All-Blacks ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia. A Lione scenderà in campo una formazione titolare che ricalca per quattordici quindicesimi quella schierata nella gara di esordio contro la Namibia il 9 settembre a Saint-Etienne. Il ct Crolwy sceglie il triangolo allargato formato da Allan, Capuozzo e Ioane e e la coppia di centri Brex e Morisi, mentre la regia è affidata a Paolo Garbisi – che torna ad indossare la maglia n.10 dopo l’impiego a primo centro contro l’Uruguay – e Varney come mediano di mischia. In terza linea insieme a capitan Michele Lamaro sono presenti Lorenzo Cannone e Negri. In seconda linea Ruzza e Lamb, mentre in prima linea scenderanno in campo dal primo minuto Riccioni.

“Così come contro i precedenti avversari, il focus sarà sulla nostra prestazione. La precisione e la disciplina saranno fattori fondamentali. Affronteremo questa partita con coraggio proseguendo nel consolidamento della nostra identità”, ha dichiarato il ct Crowley.

Il XV titolare

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 77 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 28 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 48 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 23 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 29 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 22 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 31 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 50 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 47 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 5 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 24 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 17 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 35 caps)