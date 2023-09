Ucraina, il presidente Zelensky nomina Andriy Shevchenko come suo consigliere freelance

Al ritorno dagli Stati Uniti, dove ha parlato all’Assemblea dell’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Andriy Shevchenko come suo consigliere freelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenza ucraina in cui si annuncia che l’ex Pallone d’Oro “è nominato consigliere del presidente dell’Ucraina (fuori dallo stato)”. Non sono forniti dettagli, ma la nomina fa pensare a un compito di rappresentanza, diplomatico, una sorta di ambasciatore in Europa e nel mondo. L’ex Pallone d’Oro durante questi anni di guerra si è attivato pubblicamente a favore della sua Nazione dopo l’invasione russa.