Wta Ningbo 2023, una Bronzetti perfetta al servizio batte facilmente Baindl e vola ai quarti di finale

Lucia Bronzetti conquista il secondo quarto di finale consecutivo a livello WTA 250, avanzando nel torneo di Ningbo. La tennista romagnola, ottava testa di serie del tabellone, ha disputato una partita molto solida contro l’ucraina Baindl al secondo turno, imponendosi con un duplice 6-3. 1h e 20′ di match in cui la romagnola non ha concesso neanche l’ombra di una palla break alla sua avversaria. Clamorosa la prestazione al servizio dell’allieva di Francesco Piccari, la quale ha perso solamente nove punti nei suoi turni. Ora la strada si fa più complessa, contro la vincente di Blinkova-Fruhvirtova nei quarti.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Lucia parte con un break nel gioco d’apertura che indirizza immediatamente il parziale. La tennista romagnola è infatti protagonista di un superbo primo set al servizio, in cui non è mai costretta ad annullare palle break e una sola volta viene portata ai vantaggi dalla sua avversaria. Dopo aver controllato fino al 5-3, Bronzetti strappa una seconda volta il servizio all’ucraina e si aggiudica il set per 6-3.

Baindl nel secondo parziale riesce a tenere il primo game di servizio, ma anche in questo caso l’equilibrio dura poco perché Bronzetti nel terzo game trova il break che le permette di allungare. Lo sviluppo è simile a quanto accaduto nella prima frazione, con l’azzurra semplicemente perfetta nei suoi turni di battuta. Nessun patema sia nel gestire il vantaggio che poi nel chiudere nell’ultimo gioco tenendo a zero per il 6-3 6-3.