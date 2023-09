Mondiali rugby 2023, Bigi non recupera dalla lesione muscolare: il ct Crowley chiama Manfredi

Deve essere sostituito Luca Bigi, tallonatore dell’Italia ai Mondiali di rugby. La lesione muscolare di secondo grado all’adduttore della gamba destra, che lo aveva già costretto al forfait contro Namibia e Uruguay, gli impedisce di avere chances di scendere in campo anche nelle prossime settimane. L’azzurro non recupera, quindi, dopo consulto con lo staff medico della nazionale, al suo posto il ct Kieran Crowley ha deciso di chiamare il pari ruolo Marco Manfredi, anche lui delle Zebre, 26enne con 2 caps in Nazionale.