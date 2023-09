F1, furia Gasly contro l’Alpine: dito medio all’arrivo

Continua la ‘marea’ tra Ocon e Gasly. Sembra che la squadra francese non abbia cambiato i suoi ideali e abbia dato la priorità a Esteban che finisse la gara davanti a Gasly. Questo è quanto ha deciso il team, quando ha chiesto al nuovo arrivato di lasciar passare il compagno di squadra all’ultimo giro. A quanto pare dai suoi gesti, una decisione che non è piaciuta a Pierre che, come si vede, avrebbe alzato il dito medio in segno di dissenso.

“Penso che per la squadra che arriviamo nono e decimo o decimo e nono sia lo stesso. Non capisco la decisione di cambiare posto sapendo che di questo non se n’era mai parlato prima della gara,” ha commentato Gasly visibilmente arrabbiato i media e che non ha capito la decisione della squadra.