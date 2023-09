Mondiali rugby 2023, All Blacks battuti 27-13: la Francia esulta col pubblico di casa all’esordio

La Francia batte la Nuova Zelanda 27-13 nella partita inaugurale della Pool A dei Mondiali di rugby 2023. Una dura punizione per gli All Blacks, che mai avevano perso una partita nella fase preliminare iridata. Per gli ospiti la serata dello Stade de France era iniziata male, visto il forfait improvviso del loro capitano Sam Cane che ha dovuto rinunciare alla partita di apertura a causa di un infortunio dell’ultim’ora. La prima meta dei Mondiali è di Telea dopo un minuto, ma Mo’Unga non trova la trasformazione. La reazione dei padroni di casa è immediata ed è affidata a Ramos che va per i tre punti e non sbaglia. Ed è sempre Ramos al 20′ a trovare la via dei pali per il primo vantaggio francese, ma il 6-8 dura fino al piazzato di Mo’Unga. Nel gioco di sorpassi e controsorpassi, è la Francia ad andare all’intervallo sul 9-8.

Nella ripresa è di nuovo Telea a mettere la firma sulla meta, ma anche stavolta Mo’unga non centra i pali. E per la Francia ci pensa Damian Penaud a riportare avanti i suoi con la sua trentesima meta in carriera. E da qui la squadra padrona di casa non si ferma più. L’ultima meta del match è di Jaminet, che rende ancor più pesante il risultato fino al 27-13 definitivo. Nei sette precedenti mondiali, i Bleus avevano vinto solo due volte nella loro storia, in semifinale nel 1999 (43-31) e ai quarti di finale nel 2007 (20-18). Domani il gruppo A si completerà con l’appuntamento dell’Italia contro la Namibia.