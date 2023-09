Arabia, esordio da dimenticare per Mancini: la Costa Rica si impone per 3-1 nell’amichevole

Esordio da dimenticare per Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita, sconfitta nell’amichevole giocata quest’oggi al St.James’ Park di Newcastle dalla Costa Rica, per 3-1. Sblocca il match Calvo al 12′, è poi di Ugalde a raddoppiare concludendo sul secondo palo al 32′. Nella ripresa meglio i Ticos ma al 67′ Navas, con l’aiuto della traversa, salva su Al Dawsari, poi sul corner successivo i Green Falcons finalmente passano con Al Bulayhi. Al minuto 89 Leal mette il sigillo sul match. La formazione guidata da Mancini tornerà tornerà in campo martedì contro la Corea del Sud, mentre il mese prossimo affronteranno il Mali. A novembre inizieranno poi le qualificazioni mondiali, attese le sfide contro Cambogia e Pakistan, prima di affrontare la Giordania.