LIVE – Inseguimento maschile Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. Sono costretti alla rincorsa sia Tommaso Giacomel sia Lukas Hofer, che hanno chiuso la prova sprint al di fuori dei migliori dieci. Ancora più distaccati Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, a cui servirà un piccolo miracolo per cercare di andare a riprendere i primi della classe. Le posizioni di testa sono occupate dalla marea norvegese composta da Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjej Boe e Johannes Dale-Skjevdal. Proveranno a interferire con i piani scandinavi i transalpini Eric Perrot e Emilien Jacquelin e gli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. Attenzione anche ai teutonici Benedikt Doll, Philipp Nawrath e Johannes Kuehn, che hanno tutte le carte in regola per poter tentare di ricucire lo strappo. Sportface.it seguirà l’inseguimento maschile di Nove Mesto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 17.05.

INSEGUIMENTO MASCHILE NOVE MESTO (DIRETTA)

17.45 – Termina qui la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

17.43 – Giacomel chiude invece ventesimo con 6 errori, gli stessi commessi da Bionaz, che è 32esimo. Braunhofer ritrova lo zero nell’ultima serie e chiude 48esimo

17.38 – Johannes Boe festeggia l’ennesima vittoria in carriera, argento per Laegreid. Bronzo per Christiansen, davanti a Dale e Tariej Boe. Lukas Hofer chiude al nono posto, battuto da Stroemsheim in volata

17.34 – APPLAUSI PER LUKAS HOFER! L’azzurro chiude con lo zero al poligono e chiuderà in top-10, assicurandosi un posto nella mass start iridata

17.32 – SHOW DI JOHANNES BOE! Il pettorale giallo non sbaglia nell’ultima serie e balza al comando, quattro errori per Tariej, mentre Christiansen manca tre bersagli. Laegreid ci prova con lo zero nell’ultima serie

17.27 – HOFER SPETTACOLARE! Altro zero per il veterano azzurro, che è ora ottavo

17.26 – Zero per i fratelli Boe, che si lanciano all’inseguimento di Christiansen

17.25 – Christiansen manca un bersaglio, ma è rapido e scappa via. Tre errori per Dale, che si chiama fuori dalla lotta per le medaglie

17.22 – Giacomel è 24esimo con tre errori complessivi, Bionaz è 40esimo (40esimo). Doppio zero per Braunhofer, che sale al 42esimo posto con pettorale 52

17.20 – SPETTACOLARE HOFER! L’altoatesino è ancora preciso e sale al nono posto

17.19 – Poligono difficilissimo, addirittura tre errori per Fillon Maillet ma sbagliano in tanti

17.16 – Christiansen è velocissimo ad aprire e mette pressione a Johannes Boe, che manca due bersagli. Christian esce dal poligono con 29″ di vantaggio sul gruppetto composto da Tariej Boe, Samuelsson e Dale, tutti e tre con lo zero

17.15 – Zero di Braunhofer che sale in 47esima posizione

17.14 – Due errori anche per Bionaz, al momento 28esimo, mentre Giacomel è 24esimo. Braunhofer sta per affrontare il primo poligono

17.13 – Doppio errore per Tommaso Giacomel, preciso invece Lukas Hofer, che esce dal poligono in tredicesima posizione

17.11 – Poligono difficile: Johannes Boe manca un bersaglio, Laegreid due. Christian ne approfitta e balza in testa

17.09 – Johannes Boe balza in testa: ai 2.1 km ha 6″7 su Laegreid e 19″8 su Christiansen

17.05 – Si parte! In pista i norvegesi Laegreid, vincitore della sprint, e Johannes Boe, leader della classifica generale e argento nella sprint

17.00 – Ricordo gli azzurri al via: Tommaso Giacomel con pettorale 15 (+1’43”), Lukas Hofer 18 (+1’48”), Didier Bionaz 28 (+2’20”), Patrick Braunhofer 52 (+3’28”)

16.55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale dell’inseguimento maschile dei Mondiali di Nove Mesto 2024 di biathlon