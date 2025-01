Il Sei Nazioni 2025 si avvicina (il 1° febbraio l’esordio contro la Scozia al Murrayfield Stadium) e la preparazione dell’Italrugby è pronta ad entrare nel vivo. In vista del debutto di Edimburgo, il Ct azzurro Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma, in calendario a partire da domenica 19 gennaio. Trenta gli atleti convocati dallo staff tecnico, suddivisi per la prima settimana di preparazione al torneo di rugby più antico del mondo in diciassette avanti e tredici trequarti. A loro si aggiungono anche quattro atleti invitati a partecipare agli allenamenti: Muhamed Hasa, Matteo Canali, Tommaso Di Bartolomeo e Giulio Bertaccini, l’unico del quartetto ad aver già calcato la scena dei test match debuttando al “Ferraris” contro la Georgia il 17 novembre.

Assenti Mirco Spagnolo, squalificato nelle prime due giornate, e gli infortunati Andrea Zambonin, Paolo Odogwu e Louis Lynagh (quest’ultimo operato recentemente). Tra le note liete c’è il ritorno in azzurro del pilone Giosuè Zilocchi, il cui ultimo match giocato prima del lungo stop è stato Samoa-Italia a luglio. Tra i disponibili anche il pilone sinistro Rizzoli, che ha convinto Quesada dopo l’invito ricevuto per la finestra autunnale. Convocato Stephen Varney, che durante il corso della stagione ha lasciato Gloucester per spostarsi a Vannes trovando nel massimo campionato francese maggiore minutaggio, mentre tra le aperture si rivede il veterano Tommaso Allan, che aveva saltato gli impegni autunnali di Genova e Torino contro Georgia e Nuova Zelanda per una lesione al polpaccio. Nei trequarti torna nel giro della Nazionale l’ala delle Zebre Simone Gesi, che ha collezionato il suo unico cap in Nazionale proprio contro la Scozia, a Murrayfield, nell’edizione 2023 del Sei Nazioni.

LE PAROLE DI QUESADA

“Il periodo che vivremo a Roma sarà di fondamentale importanza in vista dell’inizio del torneo. Nella prima settimana saranno solo due i giorni dove avremo tutto il gruppo a disposizione”, ha spiegato ai media della Federugby Gonzalo Quesada. “Sarà cruciale l’organizzazione e l’ottimizzazione del tempo a disposizione per lavorare al meglio – ha aggiunto -. Non vedo l’ora di ritrovare tutta la squadra: siamo consapevoli che arrivano grandissime sfide per noi. Abbiamo un gruppo unito e solido anche se mancano giocatori per infortuni. Ripartiamo da quello di buono mostrato a novembre e da quello su cui abbiamo lavorato ma non siamo riusciti a portare in campo come volevamo. Focus sui nostri processi e su quello che possiamo controllare. Proseguendo nella crescita del nostro rugby, di quello che puntiamo a fare in campo, più convinti e determinati che mai. Proseguendo anche nel rafforzamento della nostra identità di squadra e nella nostra cultura. Il livello di impegno di tutti, giocatori e staff, con la Nazionale in questo Sei Nazioni sarà altissimo come sempre”, la conclusione del tecnico.

I CONVOCATI

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 59 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 47 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 30 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 22 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 28 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 28 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 47 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 4 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 9 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 59 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 23 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 6 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 43 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 58 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 9 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 27 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 13 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 13 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 81 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 42 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 41 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 23 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 23 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Monty IOANE (Lione, 35 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 12 caps)

Atleti invitati

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente)

IL CALENDARIO

Prima giornata

01.02.25

ore 15:15, Scozia v Italia – Murrayfield Stadium

Seconda giornata

08.02.25

ore 15:15, Italia v Galles – Roma, Stadio Olimpico

Terza giornata

23.02.25

ore 16:00, Italia v Francia – Roma, Stadio Olimpico

Quarta giornata

09.03.25

ore 16:00, Inghilterra v Italia – Allianz Twickenham Stadium

Quinta giornata

15.03.25

ore 15:15, Italia v Irlanda – Roma, Stadio Olimpico