Storica tripletta francese nella sprint di Oberhof, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Sulle nevi tedesche vince Quentin Fillon Maillet (23’36″2) grazie al doppio zero al poligono e a una grande prestazione sugli sci. I francesi, oltre a sparare alla grande, hanno ottimi materiali sotto ai loro piedi (cinque nei primi dieci). Completano il tris (prima volta nella storia della Francia in una sprint) Fabien Claude, anche lui con il doppio zero, secondo a 14″9, ed Emilien Jacquelin, terzo a 22″1, che si toglie dalla volata finale con un errore nella serie in piedi. Beffa per l’ucraino Dmytro Pidruchnyi, quarto a 28″8, che trova un incredibile doppio zero che però non basta per centrare quello che sarebbe stato un podio memorabile. Norvegia in enorme difficoltà al poligono. Johannes Boe chiude con il miglior tempo sugli sci, ma si butta via con due errori a terra e uno in piedi concludendo 12°. I migliori sono Martin Uldal e Sturla Holm Laegreid, rispettivamente quinto (+29″4) e sesto (+35″7). Un errore in piedi per lo svizzero NIklas Hartweg, che è settimo a 36″6. Gli altri due francesi in top ten sono Emilien Claude, ottavo a 40″, ed Eric Perrot, decimo a 48″4. In mezzo c’è lo statunitense Campbell Wright (+48″3).

Male gli italiani con Tommaso Giacomel che commette tre errori in piedi e uno a terra tagliando il traguardo in 39ª posizione (+1’44″1). L’azzurro va come al solito forte sugli sci (nono tempo), ma non riesce ancora a trovare solidità al poligono. Il migliore è Lukas Hofer, che è 26° a 1’28″4. Appena dietro Giacomel ci sono Patrick Braunhofer, 40° a 1’46″3, ed Elia Zeni, 42° a 1’52″1. Più staccato Didier Bionaz, 53° a 2’17” con qualche incertezza di troppo al poligono. Discreto l’esordio di Marco Barale, che è 72° a 3’04″2.

La gara

Già dal primo giro condizioni decisamente migliori rispetto alla sprint femminile di ieri. Vento praticamente assente e né pioggia né neve protagonisti. Al poligono si può fare bene e lo dimostra subito l’ucraino Dmytro Pidruchnyi, che trova il doppio zero e si mette in testa in attesa dei top. Quasi tutti i migliori trovano lo zero a terra. Un errore per Eric Perrot e due errori a sorpresa per Johannes Boe, che ti toglie dalla lotta alla vittoria già dalle prime fasi. Un errore anche per Ponsiluoma e Samuelsson. Sbaglia anche Giacomel dopo un ottimo avvio.

Nel secondo giro le condizioni restano ottimali e Fillon Maillet segue Pidruchnyi con il doppio zero. Stesso discorso per Fabien Claude, mentre Emilien Jacquelin commette un errore in piedi. I norvegesi Martin Uldal e Sturla Holm Laegreid non centrano un bersaglio a testa. Johannes Boe va all in e chiude la serie in piedi in 18.7, ma sbagliando l’ultimo tiro pregiudicando l’ultimo tentativo di rimonta. Disastro Giacomel, che ne sbaglia tre e butta all’aria quanto di buono fatto nel primo giro. Sugli sci volano i francesi. Fillon Maillet, Claude e Jacquelin tolgono il podio a Pidruchnyi e completano una storica tripletta francese. Johannes Boe chiude con il miglior tempo sugli sci, ma è solo 12°. Giacomel nono sugli sci, ma 39° al traguardo dopo i quattro errori al poligono.

La top ten di giornata

Quentin Fillon Maillet (FRA) 23’36″2 Fabien Claude (FRA) +14″9 Emilien Jacquelin (FRA) +22″1 Dmytro Pidruchnyi (UKR) +28″8 Martin Uldal (NOR) +29″4 Sturla Holm Laegreid (NOR) +35″7 Niklas Hartweg (SUI) +36″6 Emilien Claude (FRA) +40″0 Campbell Wright (USA) +48″3 Eric Perrot (FRA) +48″4

26. Lukas Hofer (ITA) +1’28″4

39. Tommaso Giacomel (ITA) +1’44″1

40. Patrick Braunhofer (ITA) +1’46″3

42. Elia Zeni (ITA) +1’52″1

53. Didier Bionaz (ITA) +2’17″0

72. Marco Barale (ITA) +3’04″2

La classifica aggiornata

Johannes Thingnes Boe (NOR) 597 Sturla Holm Laegreid (NOR) 499 Emilien Jacquelin (FRA) 438 Eric Perrot (FRA) 399 Sebastian Samuelsson (SVE) 375 Vebjoern Soerum (NOR) 340 Fabien Claude (FRA) 335 Quentin Fillon Maillet (FRA) 323 Philipp Nawrath (GER) 306 Martin Uldal (NOR) 301

15. Tommaso Giacomel (ITA) 220

24. Lukas Hofer (ITA) 141

38. Didier Bionaz (ITA) 62

60. Daniele Cappellari (ITA) 8

Il programma dei prossimi giorni a Oberhof

Sab. 11/01/25 – Pursuit femminile – ore 12.30

Sab. 11/01/25 – Pursuit maschile ore 14.45

Dom. 12/01/25 – Staffetta mista – ore 12.00

Dom. 12/01/25 – Staffetta singola mista – ore 14.30