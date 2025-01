La diretta testuale live della sprint maschile 10km di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo la vittoria di ieri a sorpresa al femminile di Paula Botet, si preparano a tornare anche le competizioni maschili con la sprint sulla storica Arena am Rennsteig. Il favorito d’obbligo è Johannes Thingnes Boe, che guida la classifica generale e ha all’attivo già tre vittorie in stagione tra Hochfilzen e Le Gran Bornand; il norvegese però sarà in gara con qualche acciacco fisico, dunque attenzione alla concorrenza, a cominciare dal fratello Tarjei (vincitore dell’ultima mass start in Francia) e dai connazionali Sturla Holm Laegreid e Martin Uldal.

I francesi devono riscattarsi dopo le ultime gare negative in casa nell’ultimo appuntamento del 2024: Emilien Jacquelin su tutti, ma anche Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot e Fabien Claude hanno le carte in regola per giocarsi il podio, così come lo svedese Sebastian Samuelsson. In gara per l’Italia ci sono invece Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Marco Barale. L’appuntamento è per le ore 14.20 di venerdì 10 gennaio, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sprint maschile di Oberhof 2025 per non perdersi davvero alcuna emozione.

