Italrugby, bollettino medico: trauma alla spalla per Menoncello, lesione per Riccioni

Lo staff medico dell’Italia maschile di rugby ha diramato il bollettino medico dopo la sfida delle Summer Series contro l’Irlanda, andata in scena sabato 5 agosto a Dublino. Lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro per Marco Riccioni, che ha lasciato il campo al 10° minuto. Stephen Varney, sostituito all’intervallo, ha invece riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra. Entrambi saranno rivalutati nei prossimi giorni così da stabilire con maggiore accuratezza i tempi di recupero. Infine, Tommaso Menoncello ha riportato un trauma indiretto della spalla sinistra. Uscito in lacrime al minuto 75, l’azzurro si sottoporrà ad esami approfonditi nei prossimi giorni così da valutare al meglio l’entità dell’infortunio. Nulla di grave infine per Paolo Odogwu e Manuel Zuliani, anche loro sostituiti a gara in corso, che seguiranno il protocollo di recupero previsto in seguito al riscontro di Hia.