Italia-Inghilterra in tv: data, canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2024 rugby

Tutto pronto per Italia-Inghilterra, partita valevole per il primo turno del Guinnes Sei Nazioni maschile 2024 di rugby. Gli azzurri di Quesada debuttano nella competizione davanti alla propria gente e proveranno ad inaugurare al meglio questa nuova avventura, sia in termini di risultato che di prestazione. Ovviamente non sarà facile contro una rivale del calibro dell’Inghilterra, ma l’Italia potrà comunque dire la sua e non parte già spacciata. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 3 febbraio sul campo dello stadio Olimpico di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Inghilterra del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

STREAMING E TV – La partita Italia-Inghilterra del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su Sky Go e NOW, ma anche in diretta tv in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su (tv8.it). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.