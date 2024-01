Rugby, tutto il Sei Nazioni 2024 in diretta su Sky Sport e NOW: la programmazione completa

Manca sempre meno all’inizio del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby, in programma da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo e trasmesso integralmente sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Come ormai da 25 anni, le sfide saranno 15 e le nazioni protagoniste 6, vale a dire Italia, Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia. Occhi puntati in particolare sugli azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada, che ha preso il posto di Kieran Crowley. L’Italia si presenta infatti con ambizioni ritrovate e una squadra composta da un mix di giovani e veterani che proverà a far bene. Tutti i match degli azzurri saranno trasmessi su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8.

Telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi, affiancato da Federico Fusetti, mentre l’inviato nel ritiro dell’Italia sarà Moreno Molla. L’emittente si affiderà inoltre alla competenza di Paolo Malpezzi, Alessandro Moscardi, Pippo Frati, Andrea De Rossi e soprattutto Diego Dominguez, miglior giocatore della nostra Nazionale, per ampi approfondimenti e commenti. Come se non bastasse, Sky metterà in campo all’Olimpico di Roma 26 telecamere, un drone, la ref-cam, per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro, e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea e porterà il pubblico direttamente in mischia, così da non trascurare neppure un dettaglio. Infine, sarà possibile commentare l’evento sui social – Facebook, Instagram, Tik Tok e X – con l’hashtag #SkyRugby. Di seguito la programmazione completa del “Guinness Sei Nazioni” 2024 su Sky Sport e in streaming su NOW.

1^ giornata

Venerdì 2 febbraio

ore 21 Francia-Irlanda Sky Sport Arena e NOW

Sabato 3 febbraio

ore 15.15 ITALIA-Inghilterra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 e NOW

ore 17.45 Galles-Scozia Sky Sport Arena e NOW

2^ giornata

Sabato 10 febbraio

ore 15.15 Scozia-Francia Sky Sport e NOW

ore 17.45 Inghilterra-Galles Sky Sport e NOW

Domenica 11 febbraio

ore 16 Irlanda-ITALIA Sky Sport Uno, TV8 e NOW

3^ giornata

Sabato 24 febbraio

ore 15.15 Irlanda-Galles Sky Sport e NOW

ore 17.45 Scozia-Inghilterra Sky Sport e NOW

Domenica 25 febbraio

ore 16 Francia-ITALIA Sky Sport Uno, TV8 e NOW

4^ giornata

Sabato 9 marzo

ore 15.15 ITALIA-Scozia Sky Sport Uno, TV8 e NOW

ore 17.45 Inghilterra-Irlanda Sky Sport e NOW

Domenica 10 marzo

ore 16 Galles-Francia Sky Sport e NOW

5^ giornata

Sabato 16 marzo

ore 15.15 Galles-ITALIA Sky Sport UNO, TV8 e NOW

ore 17.45 Irlanda-Scozia Sky Sport e NOW

ore 21 Francia-Inghilterra Sky Sport e NOW