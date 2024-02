Inter-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO)

di Giorgio Billone 16

Il video con la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico piacentino ha presentato i temi della partita contro i bianconeri, snodo fondamentale della corsa verso lo scudetto, e ha risposto alle domande dei cronisti riuniti per questa occasione a poche ore dal derby d’Italia. Di seguito e in alto ecco il video della conferenza stampa.