Italia-Francia in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Francia, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver affrontato Namibia, Uruguay e All Blacks, tornano in campo per provare a strappare qualche punto ai padroni di casa. La compagine transalpina invece va a caccia di un altro successo per lanciarsi nel migliore dei modi verso la fase ad eliminazione diretta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 21.00 di venerdì 6 ottobre all’OL Stadium di Lione, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Italia-Francia della Coppa del Mondo 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Italia-Francia dei Mondiali 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport (palinsesto dettagliato in via di definizione), oltre che in chiaro su Rai Due. La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.