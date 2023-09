Irlanda-Romania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Tutto pronto per Irlanda-Romania, partita valevole per il girone B dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La formazione irlandese scende in campo per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Dall’altra parte c’è la compagine romena, che vuole tentare l’impresa e strappare qualche punto ad una grande avversaria per muovere subito la classifica. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 9 settembre allo Stade de Bordeaux di Bordeaux, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Irlanda-Romania della Coppa del Mondo 2023 di rugby maschile.

CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATI

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – La partita Irlanda-Romania dei Mondiali 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.