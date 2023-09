Juventus-Eintracht Francoforte oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Women’s Champions League

Juventus-Eintracht Francoforte sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per le qualificazioni della Women’s Champions League 2023/2024. Le bianconere di Montemurro sono impegnate nella finale del primo turno di questi preliminari per l’approdo ai gironi: la vincitrice volerà agli spareggi conclusivi e dopo aver superato una formazione kazaka, le piemontesi cercano un successo anche contro le padrone di casa tedesche. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 13 di sabato 9 settembre, diretta tv e streaming al momento non prevista, diretta testuale su Sportface.

