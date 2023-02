Irlanda-Francia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby

Manca sempre meno alla sfida Irlanda-Francia, partita valevole per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. La formazione irlandese di Andy Farrell, dopo l’ampia vittoria sul campo del Galles, vanno a caccia di un altro successo davanti al proprio pubblico. Non sarà però semplice superare i Bleus, vincitori del trofeo lo scorso anno e reduci dal successo tribolato contro l’Italia, che vogliono ritrovare il proprio gioco e tornare al top. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.15 italiane di sabato 11 febbraio sul campo dell’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Irlanda-Francia del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Irlanda-Francia del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now.