Juventus-Fiorentina, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Antonio Sepe 66

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina: ecco il video per seguire le parole del tecnico bianconero. Tra i temi affrontati l’umore della squadra, reduce da due vittorie, la situazione di classifica e soprattutto gli infortuni. Focus particolare su Paul Pogba, assente ancora per molto, e Leonardo Bonucci, che finalmente tornerà a disposizione in Europa League. In alto ecco il video con le parole dell’allenatore livornese.