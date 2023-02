Sinner-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Arthur Fils nella penultimo atto del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Impressionante la striscia del diciottenne francese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Il giovane transalpino, infatti, ha messo in riga uno dopo l’altro il connazionale Richard Gasquet, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’altro francese Quentin Halys. Per lui, presentatosi ad inizio settimana da numero 163 del ranking mondiale, si tratta della prima semifinale in carriera sul circuito maggiore.

Sinner, invece, ha esordito nel torneo solamente ai quarti di finale battendo in due set Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano. Al primo turno, infatti, ha ricevuto un bye mentre agli ottavi di finale ha beneficiato del forfait dell’ungherese Fucsovics a causa di un problema fisico. Per l’altoatesino in palio c’è l’ottava finale della carriera, quella che sarebbe la quarta ottenuta sul veloce indoor. Sinner dovrà essere bravo a gestire l’entusiasmo del suo avversario, apparso davvero in splendida forma in questi giorni. Tra i due, inoltre, sarà il primo scontro diretto in carriera a qualsiasi livello.

Jannik Sinner e Arthur Fils scenderanno in campo oggi (sabato 11 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Court Patrice Dominguez con inizio fissato non prima delle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Anche Sportface.it monitorerà il match di semifinale tra Sinner e Fils garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.